24 апреля, 16:02
Церемония прощания с дирижером Стадлером состоится в Петербурге 26 апреля
Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером запланирована на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "Петербург-концерта".
Мероприятие начнется в 10:30 с отпевания в Исаакиевском соборе по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
В 12:00 в атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости пройдет гражданская панихида. Она продлится до 14:00. Через час начнется церемония погребения, которая пройдет на Смоленском кладбище.
О смерти Стадлера стало известно 20 апреля. Ему было 63 года. В момент смерти артист находился на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Стамбул. В связи с этим лайнер экстренно сел в Румынии.
Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стадлер по праву считался музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом.