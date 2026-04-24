Церемония прощания с дирижером Стадлером состоится в Петербурге 26 апреля

Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Церемония прощания с народным артистом России, художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга Сергеем Стадлером запланирована на 26 апреля. Об этом сообщила пресс-служба "Петербург-концерта".

Мероприятие начнется в 10:30 с отпевания в Исаакиевском соборе по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.

В 12:00 в атриуме Комендантского дома в Петропавловской крепости пройдет гражданская панихида. Она продлится до 14:00. Через час начнется церемония погребения, которая пройдет на Смоленском кладбище.

О смерти Стадлера стало известно 20 апреля. Ему было 63 года. В момент смерти артист находился на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Стамбул. В связи с этим лайнер экстренно сел в Румынии.

Соболезнования в связи с трагедией выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Стадлер по праву считался музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом.