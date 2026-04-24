Общая сумма взяток по второму делу экс-замглавы МО Иванова выросла до 1,415 млрд рублей

Общая сумма инкриминируемых экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову взяток составляет более 1,415 миллиарда рублей. Об этом сообщил ТАСС участник закрытого заседания.

Согласно обвинительному заключению, 1 миллиард 208 миллионов рублей Иванов получил от подрядчиков, выполнявших десятки госконтрактов для Минобороны по строительству и реконструкции объектов в разных регионах. Еще две взятки составили 152 и 55 миллионов рублей.

Адвокат экс-чиновника заявил, что Иванов вновь отверг все обвинения в коррупции, включая взятки.

Иванова задержали по подозрению в получении взятки в 2024 году. По версии правоохранителей, он вступил в сговор с третьими лицами для получения средств за оказание услуг имущественного характера во время подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

Позднее ему предъявили новые обвинения в растрате около 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы и хищение более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц". Общий ущерб превысил 4 миллиарда рублей.