Дирижер Стадлер умер на борту рейса Петербург – Стамбул

Народный артист России Сергей Стадлер умер на борту самолета, выполнявшего рейс Санкт-Петербург – Стамбул. Лайнер экстренно сел в Румынии, сообщили в комитете по культуре города.

Уточняется, что совершавший посадку самолет вновь вылетел по маршруту.

Стадлер родился 20 мая 1962 года в Санкт-Петербурге. Он был художественным руководителем "Петербург-концерта" и главным дирижером Симфонического оркестра Санкт-Петербурга, музыкантом с мировым именем, выдающимся скрипачом, дирижером и педагогом.

Стадлер был удостоен звания лауреата премии Ленинского комсомола. Он активно выступал как в России, так и за рубежом.

Соболезнования в связи со смертью артиста выразил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.