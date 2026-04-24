24 апреля, 16:53

Мужчина предстанет перед судом за похищение и убийство бордер-колли в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве перед судом предстанет 67-летний мужчина, обвиняемый в краже и жестоком обращении с собакой, повлекшем его гибель. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в МАХ.

По версии следствия, 7 ноября 2025 года возле гаражного кооператива на Флотской улице в ТиНАО обвиняемый похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима, принадлежавшую местному жителю. Посадив животное в автомобиль, он скрылся с места происшествия.

Затем мужчина вывез собаку в безлюдное место, где убил ее. Ему предъявлены обвинения по статьям о краже с причинением значительного ущерба и жестоком обращении с животным с применением садистских методов.

Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Коптеве мужчина украл чилийскую белку из зоомагазина. Он успел донести зверька до квартиры своего отца, прежде чем его задержали. Белка погибла, а в отношении 33-летнего москвича, который ранее уже был судим, возбудили уголовное дело по статье о краже.

