Мужчина предстанет перед судом за похищение и убийство бордер-колли в ТиНАО

В Москве перед судом предстанет 67-летний мужчина, обвиняемый в краже и жестоком обращении с собакой, повлекшем его гибель. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в МАХ.

По версии следствия, 7 ноября 2025 года возле гаражного кооператива на Флотской улице в ТиНАО обвиняемый похитил собаку породы бордер-колли по кличке Сима, принадлежавшую местному жителю. Посадив животное в автомобиль, он скрылся с места происшествия.

Затем мужчина вывез собаку в безлюдное место, где убил ее. Ему предъявлены обвинения по статьям о краже с причинением значительного ущерба и жестоком обращении с животным с применением садистских методов.

Уголовное дело направлено в Щербинский районный суд для рассмотрения по существу.

