Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 16:09

Транспорт

Расписание поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 25–26 апреля

Расписание поездов МЦД-1 и аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 25–26 апреля, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Электро поезда будут курсировать с увеличенным интервалами после 22:00 25 апреля и до 08:00 26 апреля. На Белорусском и Савеловском направлениях интервалы увеличат до 1 часа, часть поездов проследует до станции Беговая и Москва-Сити без остановки.

В Дептрансе добавили, что некоторые электрички последуют по укороченному маршруту: со стороны Одинцова – до и от станций Белорусская и Савеловская, со стороны Лобни – до и от станций Бескудниково и Савеловская. На станции Савеловская поезда в обе стороны будут следовать по пути "на Одинцово".

Также сокращен график курсирования поездов "Аэроэкспресс" – 25 апреля последний поезд из аэропорта Шереметьево отправится в 20:49, а в аэропорт – в 21:04. Первый поезд 26 апреля из аэропорта отправится в 07:33, в аэропорт – в 08:04.

Для того чтобы доехать до Шереметьево, можно воспользоваться автобусами от станции метро "Ховрино" № 1195 и 1195D. Актуальное расписание автобусов и поездов "Аэроэкспресс" доступно на сайте компании. В департаменте призвали проверять расписание поездов на сайте перевозчика заранее.

"В период изменений с ОАО "РЖД" проведем работы по модернизации путевой инфраструктуры на станции Савеловская", – заключили в Дептрансе.

Кроме того, изменится график движения электричек на МЦД-2 25–26 апреля и 1–3 мая. В частности, на Рижском направлении на участке Площадь трех вокзалов – Тушинская в указанные даты ожидание составов увеличится до 1 часа 20 минут, а на участке Тушинская – Нахабино – до 1 часа.

Также недавно ЦППК сообщила, что на всех маршрутах перевозчика с 27 апреля по 31 мая будет действовать оформление бесплатного проезда для участников, инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц.

Оформление билета будет доступно по паспорту и документу, подтверждающему статус участника ВОВ. Однако полный пакет документов требоваться не будет. Сопровождающие лица также смогут проехать бесплатно.

