Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

24 апреля, 16:21

Юрист Русяев: за пикник в парке или лесу с костром можно получить штраф до 60 тыс рублей

Фото: 123RF.com/olko1975

Пикник с разведением костра в парке или лесу может обернуться штрафом до 60 тысяч рублей, заявил News.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев.

Эксперт отметил, что граждане вправе свободно посещать леса, а прогулки и перекусы в городских парках не запрещены. Однако ответственность наступает в случаях использования открытого огня или при действии особого режима на территории.

Таким образом, за стандартное нарушение правил пожарной безопасности в лесу предусмотрено предупреждение либо штраф от 15 до 30 тысяч рублей. Если сжигаются трава, лесная подстилка или другие горючие материалы на участке без минерализованной полосы, сумма увеличивается до 30–40 тысяч рублей.

В лесопарковых зеленых поясах или во время особого противопожарного режима штраф составит 40–50 тысяч рублей. Если же действия стали причиной лесного пожара без тяжкого вреда здоровью, взыскание может достигать 60 тысяч рублей.

Русяев также подчеркнул, что до наступления устойчивой дождливой осенней погоды либо появления снежного покрова запрещено разводить костры в хвойных лесах, на гарях, торфяниках, под деревьями и на сухой траве. Даже в разрешенных местах огонь можно разводить только на специально подготовленных площадках.

В городских парках жарить шашлык допускается исключительно в специально оборудованных зонах. Открытый огонь должен находиться не менее чем в 50 метрах от ближайшего здания, в 100 метрах от хвойного леса и в 30 метрах от лиственного. Для мангала расстояние до построек может быть сокращено до пяти метров.

За нарушение этих норм предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а в период особого противопожарного режима – от 10 до 20 тысяч рублей. Если в результате пострадало чужое имущество либо человек получил легкий или средний вред здоровью, сумма взыскания увеличивается до 40–50 тысяч рублей.

Кроме того, юрист напомнил, что в национальном или природном парках и памятниках природы режим посещения определяется отдельно. Отдых вне разрешенных зон может повлечь штраф от 3 до 4 тысяч рублей, а также конфискацию оборудования.

При приготовлении шашлыка на мангале ряд условий должны соблюдать и дачники, иначе им может грозить штраф до 20 тысяч рублей. Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров. Также важно очистить землю рядом до 2 метров.

