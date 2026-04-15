Стоимость шашлычного набора увеличилась на 7% в Москве

Минимальная стоимость шашлычного набора в Москве составила 5,3 тысячи рублей, увеличившись на 7% за год. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на аналитический центр "Чек Индекс".

Средний чек на готовое для жарки мясо в апреле оказался на уровне 874 рублей, что на 11% выше прошлогоднего показателя. При этом количество покупок снизилось на 10%. Шампуры в комплекте теперь обойдутся москвичам в 309 рублей (плюс 5%, покупок – минус 1%), мангал – 3,6 тысячи рублей (плюс 6%, покупок – плюс 11%), древесный уголь – 336 рублей (плюс 4%, покупок – плюс 6%), а розжиг – 147 рублей (плюс 4%, покупок – плюс 8%).

По мнению экспертов, снижение продаж произошло на фоне погоды и Страстной недели перед Пасхой. Аналитики добавили, что более 90% шашлычного мяса покупается в офлайн-магазинах, а свыше 20% мангалов приобретаются онлайн.

Ранее россиянам напомнили о штрафе за приготовление шашлыка на даче. Например, расстояние от мангала до домов и хозяйственных построек на участке должно составлять от 5 метров. Также важно очистить землю рядом до 2 метров. При нарушении правил противопожарного режима дачник может получить предупреждение и штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

