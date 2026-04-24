Церазолуизеания чичанская расцвела в "Аптекарском огороде"

Церазолуизеания чичанская расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", сообщила пресс-служба сада.

Уточняется, что это не сакура, хотя растение также относится к семейству розоцветных. Церазолуизеания – это пример появления так называемых природных гибридов, которые образуются в природе без вмешательства человека.

"Растения из разных родов – в данном случае из рода вишня/слива и луизеания – после переопыления дали плодовитое потомство", – говорится в публикации.

Ранее в "Аптекарском огороде" распустились первые магнолии. Один из магнолиевых участков находится в саду около дуба Гофмана, второй гости могут найти у сакуры возле оранжерейного комплекса. Увидеть цветущие растения можно до середины мая.