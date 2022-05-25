"Весна": ситуация на валютном рынке

Рубль продолжает укрепляться. При этом цены импортных товаров падать с той же скоростью не спешат.

Что толкает курс российской валюты вверх? Долго ли еще продлится период укрепления рубля? Насколько это укрепление можно считать искусственным, как говорят на Западе? И каковы негативные последствия роста курса рубля для российской экономики? Об этом – в программе "Весна".

