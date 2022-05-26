Пассажиры метро будут экономить в год более 50 тысяч часов после обновления турникетов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 50 тысяч часов ежегодно будут экономить пассажиры московского метро после обновления турникетов на станциях, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"Уже в этом году оснастим все турникеты метро таким же оборудованием, как на "Рижской". Пассажиры будут экономить в год более 50 тысяч часов за счет более быстрой работы турникетов", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Он добавил, что обновленные турникеты на станции "Рижская" при оплате банковской картой открываются в два раза быстрее, чем на других станциях.
Ранее сообщалось, что проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) банковской картой оплатили более 6,2 миллиона раз за год. По словам Максима Ликсутова, популярность данного способа оплаты с момента запуска выросла более чем втрое.
Нейросеть может заменить дежурных у эскалаторов метро в РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: