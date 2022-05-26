Пассажиры метро будут экономить в год более 50 тысяч часов после обновления турникетов

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Более 50 тысяч часов ежегодно будут экономить пассажиры московского метро после обновления турникетов на станциях, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Уже в этом году оснастим все турникеты метро таким же оборудованием, как на "Рижской". Пассажиры будут экономить в год более 50 тысяч часов за счет более быстрой работы турникетов", – отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что обновленные турникеты на станции "Рижская" при оплате банковской картой открываются в два раза быстрее, чем на других станциях.

Ранее сообщалось, что проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) банковской картой оплатили более 6,2 миллиона раз за год. По словам Максима Ликсутова, популярность данного способа оплаты с момента запуска выросла более чем втрое.

