"День без турникетов" пройдет в Москве с 26 по 28 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила о проведении городской акции "День без турникетов" с 26 по 28 мая 2022 года.

"Участники "Дня без турникетов" смогут посетить порядка 100 площадок, 14 из которых впервые присоединятся к акции. Так, посетителей будет ждать мастерская дополнительного образования для детей, где ребятам расскажут про современные технологии. Еще гостей примут Центральный московский ипподром, столичные музеи и технопарки", – рассказала представитель мэрии.

Молодежная мастерская дополнительного образования по робототехнике, программированию, схемотехнике и 3D-технологиям примет участие в "Дне без турникетов" впервые. Там можно будет порисовать 3D-ручками и применить соответствующие программы на компьютерах.

Часть мероприятий посвятят Дню предпринимателя, который отмечается на нынешней неделе.

Также для посетителей откроют двери детские технопарки "Москва" и "Мосгормаш", "Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана", "Московский транспорт" Российского университета транспорта (МИИТ), "Менделеев центр", "На Зорге" и другие. Запланированы открытые занятия в школе робототехники "Код робота", в центре "Лига роботов" и компьютерной академии "Шаг".

Ранее сообщалось, что на ВДНХ был запущен интерактивный проект для детей и подростков "Фанерон. Город мечты". Он базируется в павильоне "Космос", где можно посетить как постоянную экспозицию, так и временную лабораторию "Фанерон Лаб".

