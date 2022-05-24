Резидент технополиса "Москва" поставил свыше 810 тыс медизделий для льготников в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" в 2021 году инвестировали в создание и развитие высокотехнологичных производств столицы свыше 28,5 миллиарда рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, объем инвестиций в 3,2 раза превышает результат предыдущего года, когда на создание и развитие высокотехнологичных производств столицы направили более 8,8 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом показатель увеличился в 4,3 раза, тогда компании вложили в экономику города 6,5 миллиарда рублей.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский в свою очередь сообщил, что наибольший объем инвестиций обеспечили предприятия фармацевтической и микроэлектронной отрасли.

"Более 50% всех инвестиций резидентов особой экономической зоны в 2021 году пришлось на производителей лекарств, медицинских изделий и оборудования. Всего за время работы столичной ОЭЗ расположенные там компании вложили в экономику города более 64,6 миллиарда рублей", – подчеркнул он.

Директор особой экономической зоны Геннадий Дегтев подчеркнул, что технополис привлекает высокотехнологичные производства развитой инфраструктурой, набором льгот и преференций, удобной локацией и уровнем сервиса.

По его словам, с января 2021 по январь 2022 года статус резидента ОЭЗ получили еще 15 инновационных компаний, заявленный объем инвестиций которых превышает 15,6 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что на зеленоградской площадке МИЭТ в "Технополисе "Москва" завершается строительство корпуса площадью более пяти тысяч квадратных метров инновационного центра в области электроники. Дегтев отмечал, что в корпусе обустроят научные и производственные участки, где будут работать коллективы АО "ЗИТЦ" и завода "Протон" совместно с учеными университета МИЭТ.

