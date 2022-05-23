Презентация фестиваля детства и юности "Большая перемена" состоится на ВДНХ 24 мая

Фото: пресс-служба "Большой перемены"

Старт фестивалю детства и юности "Большая перемена" будет дан в 15:00 24 мая на ВДНХ, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.

Мероприятие пройдет по всей России и завершится 1 июня. Уточняется, что его организаторами выступают правительство Москвы, Росмолодежь, Минпросвещения РФ, АНО "Большая перемена" и "Национальные приоритеты", а также Российское движение школьников.

Уточняется, что в презентации фестиваля в формате экскурсии на гольфкарах с использованием технологии дополненной реальности будут участвовать руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, представители сообщества "Большая перемена", Российского движения школьников, движения "Юнармия".

Участники представят концепцию программы "Большой перемены", а также покажут, как 1 июня будет выглядеть пространство ВДНХ.

21 мая на ВДНХ прошел фестиваль детских технопарков Москвы.

Ребята смогли попробовать себя в программировании и роботехнике, а также познакомиться с современным оборудованием, включая 3D-принтер.