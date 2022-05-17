Фестиваль психопросвещения состоится в Москве с 20 по 22 мая

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В предстоящие выходные, с 20 по 22 мая, в Москве состоится традиционный фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение", сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что опыт прошлых фестивалей показывает растущий интерес горожан к вопросам психического здоровья, которые стали более актуальными в период пандемии коронавируса. Многие пациенты столкнулись с неврологическими проблемами и нуждаются в помощи.

"На фестивале каждый может обратиться именно со своей проблемой к специалистам, то есть мы обеспечиваем индивидуальный подход к оказанию психолого-психотерапевтической помощи всем нашим посетителям", – отметил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Гостей также ждут масштабная программа семинаров, мастер-классов, групповая психотерапия, арт-терапия, телесно-ориентированная психотерапия, психологические тренинги, трансформационные игры, индивидуальные встречи с психологами, психиатрами и психотерапевтами.

Ранее стало известно, что фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 19 июня по 3 июля в двух форматах, фильмом открытия станет лента "Джейн глазами Шарлотты" актрисы и режиссера Шарлотты Генсбур.

