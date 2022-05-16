Концерт в честь 150-летия Исторического музея пройдет в парке "Зарядье"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Концерт, приуроченный к 150-летнему юбилею Государственного исторического музея, пройдет в столичном парке "Зарядье" 19 мая.

"В концерте примут участие известные музыканты-исполнители и коллективы", – сообщили в пресс-службе музея.

Кроме того, посетителям концерта представят экспозицию из 10 экспонатов из фонда Исторического музея. В частности, они смогут увидеть шашку маршала Георгия Жукова, которая была при нем во время Парада Победы 1945 года, принадлежавший Петру I мундир полковника Преображенского полка, саблю и Евангелие князя Дмитрия Пожарского, а также литургический набор, заказанный императором Александром I во Франции в честь победы в войне 1812 года.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2022 года в Москве запланировано проведение ряда фестивалей. Подобные тематические мероприятия он назвал элементом городского стиля, причем площадки открывают по всей столице. Градоначальник добавил, что на фестивалях горожане смотрят театральные представления и концерты, участвуют в мастер-классах, общаются и посещают точки питания.