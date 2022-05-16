Фестиваль Beat Film Festival пройдет в Москве с 19 июня по 3 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фестиваль документального кино Beat Film Festival пройдет в Москве с 19 июня по 3 июля в двух форматах, фильмом открытия станет лента "Джейн глазами Шарлотты" актрисы и режиссера Шарлотты Генсбур. Об этом сообщает пресс-служба киносмотра.

"Beat Film Festival пройдет с 19 июня по 3 июля сразу в двух форматах: офлайн в кинотеатрах и на других площадках Москвы и онлайн на платформе стратегического партнера фестиваля "КиноПоиск", – говорится в релизе.

Отмечается, что в программу фестиваля вошли международные премьеры, фильмы молодых российских режиссеров, а также ленты, ставшие хитами смотра в прошлые годы.

Премьера фильма открытия "Джейн глазами Шарлотты", снятого Шарлоттой Генсбур о своей матери, актрисе и певице Джейн Биркин, состоялась в 2021 году на Каннском кинофестивале.

Ранее стало известно, что фильм "Жена Чайковского" российского режиссера Кирилла Серебренникова поборется за главный приз Международного Каннского фестиваля в 2022 году. Отмечалось, что картина Серебренникова станет одной из 18 кинолент, представленных в главном конкурсе фестиваля.

