Появился первый трейлер документального фильма "Принцесса" о Диане Спенсер

Видео: youtube.com/Altitude Films

Студия Altitude Films опубликовала первый трейлер документального фильма "Принцесса" о покойной экс-супруге британского принца Чарльза Диане Спенсер.

Принцесса погибла в автокатастрофе, уходя от преследования журналистов. В фильме ее сравнили с загнанным зайцем. При создании картины использовались архивные видеозаписи.

Премьера фильма состоится 11 июня на кинофестивале "Сандэнс" в Лондоне.

Ранее HBO показал первый тизер-трейлер сериала "Дом дракона", являющегося приквелом фильма "Игра престолов" и показывающего события за много лет до основного шоу. В центре сюжета находится гражданская война семейства Таргариенов, правящих Вестеросом.

