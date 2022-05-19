Фестиваль детских технопарков Москвы состоится на ВДНХ 21 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Юных москвичей от семи лет пригласили на фестиваль детских технопарков Москвы, который состоится 21 мая в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" на ВДНХ.
Как рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, ребята смогут попробовать себя в программировании и роботехнике, а также познакомятся с современным оборудованием, включая 3D-принтер.
"После участия в мастер-классах каждый сможет записаться на летние занятия – 15 детских технопарков предлагают порядка 70 программ", – добавила Сергунина.
В ходе мастер-классов дети изучат язык программирования Python и его применение для создания сайтов и чат-ботов, программную среду "Компас 3D", а также поучаствуют в квизе, проведут различные химические реакции, познакомятся с устройством машин и их компонентами.
Также в рамках фестиваля в четвертый раз состоится традиционный шахматный турнир в двух возрастных категориях – до 13 лет и 13–19 лет и экскурсии по "Технограду". Участие в фестивале бесплатное, однако на мастер-классы потребуется регистрация.
В предстоящие выходные, с 20 по 22 мая, в Москве также состоится традиционный фестиваль психопросвещения "PSYFEST 2022: весеннее обострение". Гостей также ждут масштабная программа семинаров, мастер-классов, групповая психотерапия и встречи с психологами.
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