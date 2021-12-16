Водители три часа простояли в заторах в районах Митино и Путилково

Больше трех часов простояли накануне водители в заторе на Путилковском, Пятницком и Ленинградском шоссе в районе пересечения с МКАД. По их словам, на некоторых участках движение было полностью парализовало.

Жители Путилкова, Химок и Митина больше часа не могли добраться домой. Они опубликовали кадры огромных очередей на автобусы и маршрутки возле станций метро "Планерная". Некоторые пытались уехать на такси, но тарифы на этом направлении резко подскочили. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.