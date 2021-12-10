Пять человек признаны потерпевшими по делу о ДТП с участием Собчак

Фото: телеграм-канал "112"

По делу о ДТП в Сочи с участием телеведущей Ксении Собчак потерпевшими признаны пять человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

В общей сложности по делу были допрошены 13 свидетелей.

"Для установления объективных обстоятельств произошедшего выполнен комплекс следственных мероприятий: произведены осмотры места происшествия, изучены видеозаписи камер наблюдения, проанализированы результаты восьми судебных экспертиз, включая медицинские, автотехническую и компьютерную", – говорится в сообщении.

В МВД отметили, что причиной ДТП стали действия водителя Mercedes, который нарушил правила дорожного движения. Ему предъявили обвинение по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

Предварительное следствие завершено. Дело передали в прокуратуру Сочи.

Авария произошла вечером 9 октября. Mercedes, в котором находилась Собчак, лоб в лоб столкнулся с Volkswagen Polo. В результате аварии 35-летняя пассажирка Volkswagen скончалась на месте. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и многочисленные травмы.

