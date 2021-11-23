Легковушка протаранила трамвай в Продольном проезде

Трамвай и автомобиль столкнулись на ВДНХ

Легковой автомобиль врезался в трамвай в Продольном проезде на севере Москвы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В результате столкновения с путей сошла первая тележка вагона трамвая. В связи с происшествием следующие по Продольному проезду трамваи № 11, 17, 25 задерживаются, маршруты временно изменены.

По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое – женщина-водитель и мужчина – пассажир автомобиля. Они были госпитализированы.

"Предварительно, у мужчины диагностируют тяжелые травмы. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Ранее авария произошла на 32-м километре внутренней стороны МКАД. Там автомобиль наехал на препятствие и оказался на проезжей части. В результате ДТП на участке были заняты три полосы движения. Информации о пострадавших в аварии не поступало.

