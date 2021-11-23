Легковушка протаранила трамвай в Продольном проезде

14:57
Трамвай и автомобиль столкнулись на ВДНХ
Легковой автомобиль врезался в трамвай в Продольном проезде на севере Москвы.
"По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте не уступил дорогу и допустил столкновение с городским транспортом", – сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
В результате столкновения с путей сошла первая тележка вагона трамвая. В связи с происшествием следующие по Продольному проезду трамваи № 11, 17, 25 задерживаются, маршруты временно изменены.
По данным столичной Госавтоинспекции, в ДТП пострадали двое – женщина-водитель и мужчина – пассажир автомобиля. Они были госпитализированы.
"Предварительно, у мужчины диагностируют тяжелые травмы. По данному факту сотрудниками Госавтоинспекции проводится проверка. На месте работает следственно-оперативная группа", – уточнили в пресс-службе ГИБДД.
Ранее авария произошла на 32-м километре внутренней стороны МКАД. Там автомобиль наехал на препятствие и оказался на проезжей части. В результате ДТП на участке были заняты три полосы движения. Информации о пострадавших в аварии не поступало.
Трамваи трех маршрутов задерживаются в районе ВДНХ из-за аварии с участием автомобиля
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: