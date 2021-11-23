Движение восстановили на МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе после ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение удалось восстановить на МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе после случившейся там аварии. Об этом заявили в департаменте транспорта Москвы

"Движение восстановлено", – подтвердили в телеграм-канале Дептранса.

Авария ранее произошла на 32-м километре внутренней стороны МКАД. Там автомобиль наехал на препятствие и оказался на проезжей части.

В результате ДТП на участке были заняты три полосы движения. При этом информации о пострадавших в аварии не поступало.