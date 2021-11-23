Движение затруднено на МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"
Автомобиль наехал на препятствие и оказался на проезжей части на МКАД перед развязкой с Варшавским шоссе. Об этом информирует департамент транспорта Москвы.
Как уточняется в сообщении ведомства в телеграм-канале, авария случилась на 32-м километре внутренней стороны дороги.
"Движение осуществляется по трем полосам из пяти", – указали в Дептрансе.
Там добавили, что на месте происшествия уже находятся оперативные службы города. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее на МКАД в районе Бесединского моста водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул прицеп. Авария произошла на 18-м километре дороги.
В результате случившегося наблюдались трудности в движении транспорта в сторону Бесединского моста. Для проезда водители могли использовать только три полосы.