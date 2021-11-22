Прицеп грузовика опрокинулся на МКАД в районе Бесединского моста

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

ДТП случилось на МКАД в районе Бесединского моста. Об этом информирует департамент транспорта города.

По информации ведомства, авария произошла на 18-м километре дороги. Там водитель грузовика не справился с управлением и опрокинул прицеп.

"На месте работают оперативные службы города", – говорится в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве отмечают затруднения в движении в сторону Бесединского моста. Для проезда по данному участку водители могут использовать только три полосы.



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