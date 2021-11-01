На Чертановской улице задерживаются трамваи № 1 и 16

Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

На Чертановской улице временно задерживаются трамваи № 1 и 16. Маршруты изменены из-за возгорания одного из трамваев. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – призвали в ведомстве.

Инцидент произошел около 21:15 на Чертановской улице, 50, в районе остановки "Кировоградские пруды". В результате повреждения контактной сети произошло искрение провода на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 16.

В Дептрансе отмечают, что пострадавших нет. Водитель оперативно остановил трамвай и высадил всех пассажиров.

Ранее сообщалось, что трамваи четырех маршрутов задерживались в районе Павелецкого вокзала по техническим причинам.

