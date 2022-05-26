Собянин заявил, что МЦД-5 может пройти через центр Москвы под землей

11:50
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Сергей Собянин заявил, что Ярославский и Павелецкий вокзалы в Москве в составе пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) могут быть соединены подземным тоннелем.
"Пятый МЦД: никак не можем соединить Ярославский и Павелецкий [радиусы], очень сложно. <…> Возникла идея пройти тоннелем под Москвой, под центром Москвы, сейчас думаем над этим проектом", – заявил градоначальник.
Выступая на суперфинале конкурса управленцев "Лидеры России" в Гостином дворе, мэр Москвы также затронул ситуацию с другими МЦД. Так, первая и вторая линии уже работают, третий и четвертый диаметры начнут функционировать с 2023 года.
По словам Сергея Собянина, на момент подготовки проектов МЦД суммарная стоимость их реализации оценивалась в триллион рублей. При этом мэр подчеркнул, что изначально высокая стоимость строительства не предполагалась, а завершить программу планировалось за 3–4 года.
Движение по первым двум Московским центральным диаметрам стартовало в ноябре 2019 года. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, радиальные направления Московской железной дороги и станции Московского центрального кольца.
В департаменте транспорта Москвы ранее сообщили, что предстоящим летом планируется завершить работы по реконструкции станции Мещерская проектируемого четвертого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-4). В ведомстве уточнили, что процессы завершены более чем на 70%.
МЦД-4 планируют открыть в 2023 году
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