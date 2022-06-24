В Москве завершили строительство легкоатлетического манежа для спортивной школы "Север"

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На северо-востоке столицы построили легкоатлетический манеж для Московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва "Север". Там появится возможность организовывать соревнования городского уровня, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

Новый объект расположен на Инженерной улице, 5А. Его площадь составляет порядка 10 тысяч квадратных метров. В манеже оборудовали зоны для беговых дорожек, прыжков в длину и с шестом, метания ядра и снарядов. Специалисты создали и трибуны для гостей на 280 мест.

"В трехэтажном корпусе, возведенном по соседству с действующим зданием спортшколы, будут проходить тренировки по легкой атлетике и занятия ОФП для воспитанников школы олимпийского резерва", – рассказал Бочкарев.

Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в свою очередь отметил, что, кроме главного манежа, оборудовали зал с тренажерами и раздевалки с душем и туалетами, а также кабинеты массажа и сауну. На первом этаже находятся кассы, гардероб, кабинет врача и столовая.

Кроме того, уточнил Войстратенко, в административной части объекта расположены комнаты для судей, комментаторские, методический кабинет и помещение фотофиниша. Прилегающую территорию озеленили и оборудовали тротуарами и проездами.

Ранее сообщалось, что крытый футбольный манеж построят на Варшавском шоссе в Москве. Ожидается, что новый объект поможет в развитии футбольной академии. За счет большего числа полей можно будет проводить тренировки в разных форматах и при разной погоде, а также обеспечить более широкий охват по возрастным категориям.

Еще один спортивный объект появится около станции метро "Улица Академика Янгеля" – в локальном рекреационном центре "Зеленый бульвар" приступили к устройству памп-трека и скейт-парка. Памп-трек будет состоять из двух секций: для новичков (44 метра) и для профессиональных райдеров (169 метров).