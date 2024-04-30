Bloomberg: администрация Байдена рассматривает запрет импорта российского урана

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Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ввести запрет на импорт обогащенного урана из России. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Bloomberg.

Согласно данным источников, сейчас этим вопросом занимаются представители Совета национальной безопасности Белого дома, министерства энергетики и других профильных ведомств.

В материале отмечается, что внимание администрации США к данной теме вызвано тем, что работа конгресса США над данной инициативой "застопорилась". Законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из РФ был принят в конгрессе США в декабре 2023 года, однако его не одобрил сенат.

Ранее сообщалось, что российская компания "Техснабэкспорт", входящая в "Росатом", предупредила клиентов из Америки о том, что власти РФ могут запретить экспорт урана в США, если в Вашингтоне введут эмбарго на его импорт с 2028 года.

До этого стало известно, что в первом полугодии 2023 года Вашингтон закупил у Москвы 416 тонн урана, что было в 2,2 раза выше аналогичного периода 2022 года. В итоге закупка достигла максимального уровня с 2005 года.