Бочкарев рассказал о завершении монтажа эскалаторов на станции "Сокольники" БКЛ метро

11:39
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На станции "Сокольники" северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро смонтированы все эскалаторы, специалисты ведут пусконаладочные работы, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.
Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, всего на этой станции будут функционировать 16 эскалаторов высотой подъема от 7,4 до 15 метров.
"Самые длинные из них соединяют кассовый зал вестибюля № 1 с платформой. Пусконаладочные работы на всех эскалаторах планируется завершить до конца лета", – приводятся в сообщении слова Бочкарева.
Заммэра Москвы уточнил, что у станции будет два подземных вестибюля, размещенных под Сокольнической площадью. Пассажиры смогут делать пересадку через вестибюль № 1 на одноименную станцию Сокольнической линии метро и выход к улице Русаковской, а через вестибюль № 2 предусмотрен выход на улицу Песочную и к парку "Сокольники".
"В обоих вестибюлях ведется облицовка стен плитами из серого мрамора и гранита серого и черного цветов. Также продолжается архитектурная отделка платформенного участка "Сокольников" – декоративные панно на потолке с символикой Московского метрополитена смонтированы более чем наполовину", – добавил Бочкарев.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что ранее на путевых стенах и балконе были установлены изображения, стилизованные под фотографии и плакаты 1940–1950 годов, так как новая станция БКЛ посвящена труду метростроителей.
"Продолжается соединение двух веток. Сейчас демонтируют стены станции Сокольнической линии в двух местах сопряжений с пересадками на БКЛ – в зоне вестибюля и в торце платформенного участка", – отметил Кравцов.
Ранее Бочкарев рассказал, что северо-восточный участок БКЛ московского метро построен на 95%. По его словам, станции "Авиамоторная", "Лефортово", "Электрозаводская" построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии, в то же время работы продолжаются на станциях "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники". Он отметил, что осенью планируется завершить основные строительные работы на участке.
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