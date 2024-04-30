Politico: глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в ЕС

30 апреля, 06:58Технологии
Фото: depositphotos/tbtb
Социальная сеть TikTok может быть заблокирована на территории Евросоюза. Об этом со ссылкой на слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен пишет газета Politico.
"Это не исключено", – заявила она.
Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия стала первой организацией в мире, сотрудникам которой было запрещено устанавливать TikTok на рабочие телефоны.
Социальная сеть на прошлой неделе также приостановила работу программы вознаграждения пользователей после очередного предупреждения со стороны Европейской комиссии.
Ранее в TikTok заявили, что закон о возможном запрете в США социальной сети является неконституционным. Там подчеркнули, что компания будет отстаивать свои права в суде.
Американский президент Джо Байден ранее подписал закон о блокировке TikTok в США, если его материнская фирма ByteDance не сможет продать соцсеть в течение 1 года.