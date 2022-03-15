Порядка 200 новых пешеходных переходов появятся в Москве до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Порядка 200 новых пешеходных переходов организуют в Москве до конца нынешнего года. Об этом пишет департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в официальном телеграм-канале.
Организацией пешеходных переходов займется ЦОДД.
"Добавим их в каждый округ, там, где они действительно нужны", – утверждается в материале.
Новые переходы организуют, в частности, на улице Николая Рериха у дома номер 8 в Малом Песчаном переулке, на улице 3-й Хорошевской перед пересечением с улицей Берзарина, а также на улице Кржижановского на пересечении с улицей Львова. Помимо прочего, пешеходный переход появится на улице Атласова в районе пересечения с улицей Москвитина.
Заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что в Москве стремительно появляются новые жилые дома, дороги, станции метро и Московских центральных диаметров. По этой причине власти города усиленно занимаются проектированием городского пространства.
"С 2010 года благоустроили больше 400 улиц, магистралей, площадей и набережных. В два раза расширили пешеходное пространство – тротуары стали шире. Благоустроили и реконструировали больше 1,5 тысячи пешеходных переходов", – рассказал Ликсутов.
Заммэра отметил, что удобная инфраструктура помогла москвичам и гостям столицы в два раза больше ходить пешком. При этом в летний период жители Москвы стали гулять в пять раз чаще.
Новые переходы появятся в каждом округе столицы до конца года. Некоторые из них оборудуют светофорами.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в Москве осуществляется масштабная программа развития транспортной инфраструктуры. По его словам, программа включает в себя строительство метро, а также развитие улиц, дорог и железнодорожного транспорта.
В 2022 году в городе намерены завершить строительство Большой кольцевой линии, а также работы на 10 станциях Московских центральных диаметров. Кроме того, будет сформирован транспортный каркас ТиНАО, территорию которого власти считают наиболее активно развивающейся.
Жители севера и северо-востока Москвы получат новые удобные маршруты
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