Белый дом: Украина уже получает новые вооружения

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Украина уже получает вооружения, о которых США объявили в рамках возобновленной программы военной помощи. Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности", – приводит ее слова РИА Новости.

24 апреля президент США Джо Байден подписал одобренный конгрессом пакет законопроектов об оказании помощи Украине, Израилю и Тайваню. Планируется, что Киев получит боеприпасы для ПВО, артиллерии, ракетных систем и бронетехнику.

При этом, по данным СМИ, в администрации Байдена сомневаются, что Украина сможет добиться успехов на поле боя с новым пакетом военной помощи. Как отметили чиновники, даже после выделения новой помощи ВСУ потребуются серьезные усилия для того, чтобы "обратить вспять" месяцы территориальных потерь.