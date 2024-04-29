BFMTV: суд над подозреваемым в домогательствах Депардье назначен на октябрь

29 апреля, 22:32Культура
Фото: ТАСС/Somer/ABACA
Судебное разбирательство в отношении французского актера Жерара Депардье состоится в октябре 2024 года во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.
По данным ведомства, 29 апреля Депордье была "вручена повестка в исправительный суд" по обвинению в сексуальном насилии.
Уточняется, что разбирательство по делу актера пройдет в суде по уголовным делам первой инстанции.
О задержании Депардье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу для допроса в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.
Вечером того же Депардье выпустили из коммиссариата полиции.
Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах