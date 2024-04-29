Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 22:32

Культура
Главная / Новости /

BFMTV: суд над подозреваемым в домогательствах Депардье назначен на октябрь

Суд над подозреваемым в домогательствах Депардье назначен на октябрь 2024 года

Фото: ТАСС/Somer/ABACA

Судебное разбирательство в отношении французского актера Жерара Депардье состоится в октябре 2024 года во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным ведомства, 29 апреля Депордье была "вручена повестка в исправительный суд" по обвинению в сексуальном насилии.

Уточняется, что разбирательство по делу актера пройдет в суде по уголовным делам первой инстанции.

О задержании Депардье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу для допроса в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.

Вечером того же Депардье выпустили из коммиссариата полиции.

Новости мира: полиция Парижа взяла под стражу актера Депардье по делу о домогательствах

Читайте также


культураза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика