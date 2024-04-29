BFMTV: суд над подозреваемым в домогательствах Депардье назначен на октябрь

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Судебное разбирательство в отношении французского актера Жерара Депардье состоится в октябре 2024 года во Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру Парижа.

По данным ведомства, 29 апреля Депордье была "вручена повестка в исправительный суд" по обвинению в сексуальном насилии.

Уточняется, что разбирательство по делу актера пройдет в суде по уголовным делам первой инстанции.

О задержании Депардье стало известно 29 апреля. Его заключили под стражу для допроса в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, выдвинутыми двумя женщинами.

Вечером того же Депардье выпустили из коммиссариата полиции.