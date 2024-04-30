Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия достигла значительных успехов на фронте в Донецкой Народной Республике (ДНР) за последнюю неделю. Об этом пишет The New York Times.

В материале указано, что в течение последней недели армия России освободила около полудюжины деревень на восточном фронте Украины. Отмечается, что подобная динамика свидетельствует об ухудшении ситуации в регионе "для уступающих по численности и вооружению" украинских сил, которые ожидают военную помощь от США.

По мнению авторов статьи, дополнительно ситуацию для ВСУ осложняет прорыв армией России северной части оборонительной линии, что помогло российским бойцам быстро продвинутся к селу Очеретино.

Ранее в МО РФ сообщали, что российские подразделения за 28 апреля освободили населенный пункт Новобахмутовка в ДНР. В тот день по войскам ВСУ было нанесено поражение в районах населенных пунктов Ленинское, Керамик и Семеновка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал обострение ситуации на фронте для украинских сил и заявил об отходе ВСУ на новые рубежи.