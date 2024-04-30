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30 апреля, 07:55

Происшествия

Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности запущен во второй раз за сутки в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ранее объявлялась в 1:19 по московскому времени 30 апреля.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу рассказал, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше 22 тысяч дронов, запущенных киевским режимом. Также армия РФ ликвидировала свыше 3 500 ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня.

До этого сообщалось, что беременная женщина скончалась в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.

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