Ракетная опасность вновь объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сигнал ракетной опасности запущен во второй раз за сутки в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности", – написал он.

Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ранее объявлялась в 1:19 по московскому времени 30 апреля.

Ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу рассказал, что с начала СВО российские военные ликвидировали свыше 22 тысяч дронов, запущенных киевским режимом. Также армия РФ ликвидировала свыше 3 500 ракет, выпущенных из реактивных систем залпового огня.

До этого сообщалось, что беременная женщина скончалась в результате обстрела белгородского села Новая Таволжанка со стороны ВСУ. Гладков выразил соболезнования близким погибшей.