Москвичам рассказали о погоде 30 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Во вторник, 30 апреля, в Москве ожидается переменная облачность, по области местами пройдет кратковременный дождь. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 19 до 24 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пообещал москвичам комфортную погоду 1 мая. По его словам, температура может начать снижаться 2 мая, днем прогнозируется от 15 до 20 градусов. Также в этот день ожидается кратковременный дождь. В пятницу, 3 мая, дневные температуры составят около 15 градусов, а 4-го и 5-го числа будет небольшой дождь.

