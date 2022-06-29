Дилеры отметили высокий спрос на спецверсию Lada Granta

Специальная версия автомобиля Lada Granta с более низкими нормами экологии и безопасности пользуется большой популярностью. Большой спрос на данный вариант отметили в московских автосалонах.



Покупателей привлекает трехлетняя заводская гарантия, доступный сервис, запасные части. Однако отсутствие некоторых опций требует письменного согласия будущих автовладельцев. Речь идет о навигационной системе ГЛОНАСС и ограничении на выезд за рубеж. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

