В Госдуме оценили идею введения мер поддержки отечественного автопрома

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Освобождение от транспортного налога россиян, покупающих отечественные автомобили, повлечет необходимость компенсации средств для федерального бюджета в существенном объеме, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об этом сообщает RT.
"Иначе мы, с одной стороны, даем преференции россиянам на приобретение российских автомобилей, а с другой стороны, если не будем ремонтировать дороги, то это приведет к их большему износу и аварийности на дорогах", – сказала она.
Бессараб отметила, что поддержку отечественного автопрома посредством стимулирования спроса на российские машины следует осуществлять за счет снижения их стоимости.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил предоставлять освобождение от уплаты транспортного налога на три года гражданам, которые приобрели автомобили отечественного производства. Соответствующую инициативу он представил главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
По мнению Милонова, в текущих условиях российский автопром получил возможность не только восстановить объемы производства и продаж, но и совершить качественный рывок.
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