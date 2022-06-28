Российские туристы могут застрять в аэропортах еврозоны из-за перебоев в работе самолетов

Россияне, решившие отдохнуть этим летом в Европе, рискуют застрять в аэропортах еврозоны. Из-за нехватки персонала там откладывают и отменяют сотни рейсов.

А те сотрудники, что остались, все чаще отказываются работать при повышенной нагрузке за прежние зарплаты. К забастовкам служащих авиаотрасли присоединяются и железнодорожники.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.