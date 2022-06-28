Сбой в системе регистрации авиакомпании привел к длинным очередям в Домодедово

Сбой в системе регистрации авиакомпании привел к огромным очередям в аэропорту Домодедово. Пассажиры сразу восьми рейсов не могли сдать багаж и получить посадочные талоны, кроме того, слетели все бронирования предоплаченных мест.

Как выходили из ситуации? И что происходит в аэропорту в данный момент? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.