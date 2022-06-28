Таблички "Переходите пешком" установили еще на 23 улицах Москвы

Фото: Агентство "Москва"

Таблички с надписью "Переходите пешком" установили еще на 23 улицах столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

В столичном департаменте транспорта уточнили, что все больше горожан используют электросамокаты, однако не все из них знают или помнят о правилах безопасного передвижения.

"Поэтому ЦОДД и ГИБДД напоминают о важном на переходах, где чаще всего происходили аварии. Пожалуйста, переходите дорогу пешком – это сохранит вашу и чужие жизни", – говорится в сообщении.

Специалисты установили предупреждающие таблички на следующих улицах Москвы:

Новоданиловской набережной, доме 2, корпусе 1;

Ташкентской улице, доме 14;

Шаболовской улице, доме 44;

Симферопольском бульваре, доме 7А;

Красностуденческом проезде, доме 16;

Ленинградском шоссе, доме 16А;

Планетной улице, доме 45;

Флотской улице, доме 18;

Алтуфьевском шоссе;

Новогиреевской улице, дома 41 и 49;

Ивантеевской улице, доме 5;

Новинском бульваре, доме 8;

Мясницкой улице, доме 45;

1-м Коптельском переулке, доме 7;

Раменском бульваре, доме 4;

улице Строителей, доме 3;

улице Академика Арцимовича, доме 1;

Бунинской Аллее, доме 9;

Гжатской улице, доме 5;

улице Лазарева, доме 6;

улице Лобачевского, доме 92;

Нагорной улице, доме 11.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года появится порядка 200 новых пешеходных переходов. Их организацией займется ЦОДД.

Новые переходы организуют, в частности, на улице Николая Рериха у дома номер 8 в Малом Песчаном переулке, на улице 3-й Хорошевской перед пересечением с улицей Берзарина, а также на улице Кржижановского на пересечении с улицей Львова.