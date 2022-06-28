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21:37

Таблички "Переходите пешком" установили еще на 23 улицах Москвы

транспортгород

Фото: Агентство "Москва"

Таблички с надписью "Переходите пешком" установили еще на 23 улицах столицы. Об этом сообщает телеграм-канал "Дептранс Москвы".

В столичном департаменте транспорта уточнили, что все больше горожан используют электросамокаты, однако не все из них знают или помнят о правилах безопасного передвижения.

"Поэтому ЦОДД и ГИБДД напоминают о важном на переходах, где чаще всего происходили аварии. Пожалуйста, переходите дорогу пешком – это сохранит вашу и чужие жизни", – говорится в сообщении.

Специалисты установили предупреждающие таблички на следующих улицах Москвы:

  • Новоданиловской набережной, доме 2, корпусе 1;
  • Ташкентской улице, доме 14;
  • Шаболовской улице, доме 44;
  • Симферопольском бульваре, доме 7А;
  • Красностуденческом проезде, доме 16;
  • Ленинградском шоссе, доме 16А;
  • Планетной улице, доме 45;
  • Флотской улице, доме 18;
  • Алтуфьевском шоссе;
  • Новогиреевской улице, дома 41 и 49;
  • Ивантеевской улице, доме 5;
  • Новинском бульваре, доме 8;
  • Мясницкой улице, доме 45;
  • 1-м Коптельском переулке, доме 7;
  • Раменском бульваре, доме 4;
  • улице Строителей, доме 3;
  • улице Академика Арцимовича, доме 1;
  • Бунинской Аллее, доме 9;
  • Гжатской улице, доме 5;
  • улице Лазарева, доме 6;
  • улице Лобачевского, доме 92;
  • Нагорной улице, доме 11.

Ранее сообщалось, что в Москве до конца года появится порядка 200 новых пешеходных переходов. Их организацией займется ЦОДД.

Новые переходы организуют, в частности, на улице Николая Рериха у дома номер 8 в Малом Песчаном переулке, на улице 3-й Хорошевской перед пересечением с улицей Берзарина, а также на улице Кржижановского на пересечении с улицей Львова.

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