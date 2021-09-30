В регионах РФ начали появляться лежачие полицейские для самокатчиков

В некоторых российских городах начали появляться лежачие полицейские для самокатчиков. Их устанавливают на тротуарах перед проезжей частью.

Переходить дорогу в местах, где уже появились такие препятствия, можно только пешком. Новые меры позволят сократить участившееся количество аварий с двухколесным транспортом, надеются авторы инициативы. Эксперты же уверены, что гонщиков заставят снизить скорость только штрафы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.