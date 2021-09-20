Бочкарев: запуск БКЛ метро улучшит транспортную доступность более сотни точек притяжения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Запуск Большой кольцевой линии (БКЛ) метро улучшит транспортную доступность более 100 столичных точек притяжения, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Как рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев, горожанам станет удобнее добираться к 16 объектам спорта, более чем к 40 паркам, зеленым и прогулочным зонам, к 27 корпусам различных учебных заведений, 38 объектам культуры и досуга.

"На сегодняшний день благодаря БКЛ уже улучшена доступность спортивных объектов в районе Ходынского поля – дворца спорта "Мегаспорт", объектов ЦСКА, также линия пройдет по территории Мнёвниковской поймы, где запланировано создание крупного спортивного кластера", – приводятся в сообщении пресс-службы слова Бочкарева.

Заммэра добавил, что после полноценного запуска БКЛ москвичам станет удобнее добираться до таких парков, как "Сокольники", "Коломенское" и усадьба Воронцово.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов напомнил, что БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 километров от действующей Кольцевой линии.

По его словам, пассажиры, воспользовавшись БКЛ, смогут добраться из одной точки города в другую почти в два раза быстрее и без необходимости делать пересадку в центре.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что запуск участка БКЛ метро из десяти станций планируется на ноябрь. По его словам, никогда прежде такое количество станций одновременно в метро не запускали.

Речь идет о станциях "Каховская", "Зюзино", "Воронцовская", "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Аминьевская", "Давыдково", "Кунцевская" и "Терехово".

До этого Собянин провел технический пуск юго-западного участка БКЛ от станции "Давыдково" до "Проспекта Вернадского", который, по словам сэра, откроется для пассажиров в течение 1–1,5 месяца. Он состоит из трех станций: "Проспект Вернадского", "Аминьевская" и "Мичуринский проспект".