Москва получила 200 тысяч карт "Тройка" с отечественными чипами

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Москва получила партию карт "Тройка" в размере 200 тысяч с отечественными чипами, сообщает пресс-служба департамента транспорта развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что по решению штаба Сергея Собянина по поддержке экономики города был заключен пятилетний контракт с ООО "МСП" на поставку новых "Троек". Замена чипа никак не скажется на работе карт, весь функционал остается прежним.

"Это такая же "Тройка", только теперь на 100% российская. Первая тысяча тестовых российских карт поступила в кассы в мае, а сейчас поставили большую партию – 200 тысяч штук. До конца 2022 года мы совместно с МСП разработаем более современный чип для транспортной и банковской сфер. Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров", – добавил заммэра.

Дефицита транспортных карт в столице нет. До конца 2027 года для Мосметро сделают 19 миллионов отечественных "Троек".

Ранее сообщалось, что в банкоматах Сбербанка по всей России появилась возможность пополнения транспортной карты "Тройка". Как отметил Ликсутов, применение московской транспортной карты в других городах страны постоянно расширяется. Сегодня у горожан есть несколько способов ее пополнить. Так, пассажиры могут использовать для этого приложения "Метро Москвы" и "Московский транспорт", а теперь еще и банкоматы.

Недавно "Тройка" заработала в Нальчике. Пассажиры могут оплачивать московской картой проезд на всех маршрутах общественного транспорта курортного города.

До конца текущего года планируется увеличить количество регионов, где проезд можно будет оплатить "Тройкой". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов.

