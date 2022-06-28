Собянин заявил, что билетную систему на базе "Тройки" запустили в 20 регионах РФ

Билетную систему на базе московской карты "Тройка" запустили уже в 20 регионах России. Сейчас эта система работает в Москве, Московской области, Туле, Комсомольске-на-Амуре и еще некоторых городах. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В этом году благодаря компании "Сбер" "Тройка" заработает и в других городах. Мэр также напомнил, что с помощью одной карты можно оплачивать проезд в разных видах транспорта: наземном, подземном и даже речном. При этом туристы могут пользоваться "Тройкой" как в столице, так и в своем регионе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

