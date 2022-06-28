Собянин осмотрел строящийся участок Московского скоростного диаметра в ЮАО

Строительство участка Юго-восточной хорды с путепроводом через реку Городню завершено почти наполовину. С ходом работ ознакомился Сергей Собянин.

Трасса длиной пять километров от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД станет частью Московского скоростного диаметра и улучшит транспортную доступность сразу нескольких районов. Руководитель проекта Артур Котельников рассказал, что опоры необычной формы изготовили в соответствии с новой концепцией. По его словам, эти опоры светят именно на проезжую часть, а не на территории. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

