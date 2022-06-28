Компания Whirlpool продаст свои активы в России

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Американский производитель бытовой техники Whirlpool EMEA S.p.A. продаст свои активы в России в пользу турецкой компании Arcelik, сообщает Life.ru.

В материале говорится, что Arcelik планирует выкупить АО "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус". Итоговые условия контракта будут зависеть от ряда факторов, но предположительная сумма сделки будет в пределах 220 миллионов евро. Отмечается, что выплаты растянут на десять лет.

Компании, которые покупает Arcelik, имеют мощности в Липецке, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане, Узбекистане, Армении, Грузии, Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и Монголии.

Ранее о продаже бизнеса в России объявила финская компания Kone, которая является одним из крупнейших производителей лифтов, подъемников и эскалаторов. Отмечалось, что покупателем является руководство местного подразделения компании. После завершения сделки предприятие будет работать под другим брендом.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

