Эскалатор в переходе со станции "Курская" закроют на ремонт с 6 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эскалатор в переходе со станции "Курская" на станцию "Чкаловская" Люблинской-Дмитровской линии столичного метро закроют на ремонт с 6 июля.

На сайте подземки уточняется, что ограничения будут действовать до 30 августа.

Ранее один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закрыли на два месяца из-за ремонта. Он не будет работать до 16 августа текущего года.

Также с 4 июня для пассажиров станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии частично закрыли выход № 1. Его планируется открыть 31 декабря 2023 года.

