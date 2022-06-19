Эскалатор на станции метро "Шаболовская" закроют на ремонт с 20 июня

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Один из эскалаторов на станции метро "Шаболовская" Калужско-Рижской линии закроют на два месяца из-за ремонта. Об этом сообщается на сайте столичного метрополитена.

"На станции "Шаболовская" (выход № 1) закроют на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Уточняется, что эскалатор не будет работать с 20 июня до 16 августа текущего года.

С 4 июня для пассажиров станции "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии частично закрыли выход № 1. Его планируется открыть 31 декабря 2023 года.

