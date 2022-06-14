Выход №1 со станции метро "Багратионовская" закроют с 18 июня

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выход № 1 станции "Багратионовская" Филевской линии метро станет частично недоступен для пассажиров с 18 июня. Об этом сообщается на официальном сайте московского метро.

Отмечается, что выход откроют для пассажиров 26 июня.

Кроме того, до 15 июня будет недоступен для пассажиров эскалатор на станции "Верхние Лихоборы" (выходы № 4–5) Люблинско-Дмитровской линии.

Ранее была ограничена работа эскалатора на станции "Петровско-Разумовская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В связи с ремонтом он будет недоступен по 22 июля.

Также до 1 июля закрыт на ремонт эскалатор, расположенный в переходе между станциями "Лубянка" Сокольнической линии метро и "Кузнецкий мост" Таганско-Краснопресненской линии.

